شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن يختار سيف الدين الجزيرى رجل مباراة الزمالك والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار هشام يكن، نجم الزمالك الأسبق، التونسى سيف الدين الجزيرى ليحصد لقب رجل مباراة الطلائع التي حسمها الزمالك بفوز مثيرة 2/1، وأحرز الجزيرى وأسامة فيصل هدفى الزمالك، بينما سجل عمرو جمال هدف الطلائع.

وأكد مدافع مصر والزمالك الأسبق، فى تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365 الذى يقدمه عمر الأيوبى، أن سيف الجزيرى قدم مستوى رائعا أمام الطلائع، وكان مصدر خطورة كبيرة ظهرت في الشوط الثانى حتى أحرز الهدف الذى يكشف عن قدرات خاصة.

وأضاف هشام يكن أنه يرى ضرورى شراء سيف الدين الجزيرى وتحويل الإعارة إلى شراء نهائي لأنه مهاجم رائع يمتلك مهارات وقدرات كبيرة، وإذا حصل على فرصة ووقت سيثبت أنه مهاجم سوبر سيفيد الزمالك كثيرا.

وحقق فريق الزمالك فوزاً مثيراً على طلائع الجيش بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الخميس، باستاد القاهرة في الجولة الـ23 من بطولة الدوري المصري.

تقدم عمرو جمال لصالح الطلائع، قبل أن يسجل سيف الدين الجزيري وحسام فيصل هدفين للزمالك، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 51 نقطة ويؤمن قمة الدوري، فيما تجمد رصيد الطلائع عند 27 نقطة ويبقي في المركز الـ11.