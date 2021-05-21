شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه بعد الفوز على الطلائع: من المهم ألا نفقد نقاطا فى ظل ضغط المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مباراة الطلائع كانت صعبة للغاية، والفوز كان ضروريا ومهما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق في الفترة الحالية، وفي ظل وجود غيابات عديدة لابد من الفوز.

وأشار نبيه إلى أن الزمالك لديه ضغط مباريات في الفترة المقبلة، وشدد على أن هذه المباريات يجب ألا يخسر فيها الفريق أي نقاط من أجل المنافسة بقوة على لقب الدوري.

وأوضح المدرب العام أن الجهاز الفني سيجرى عملية التدوير بين اللاعبين في الفترة المقبلة؛ بسبب ضغط المباريات، وسيخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية.

وأعرب نبيه عن سعادته بقدرة الفريق على الفوز في مباراة الطلائع، وأشاد بمستوى أسامة فيصل وسيف جعفر لاعبى فريق الشباب اللذين شاركا في اللقاء، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد الدفع بمزيد من العناصر الصاعدة في ظل ضغط المباريات.

وفاز الزمالك على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع الأبيضرصيده إلى 51 نقطة معززا موقعه في صدارة جدول الترتيب.