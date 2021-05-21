شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر A لسيدات الطائرة الشاطئية أمام بلغاريا ببطولة صوفيا المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم، الجمعة، منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة الشاطئية A نظيره البلغاري فى بطولة صوفيا المفتوحة التى تقام خلال الفترة من 20 وحتى 23 مايو الجارى.

يتكون منتخب مصر A من الثنائى دعاء الغباشى وفريدة العسقلاني، حيث يتواجد فى مجموعة مصر كلا من بلغاريا وليتوانيا وأوكرانيا.

فيما خسر منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة الشاطئية B من نظيره الهولندى بنتيجة 2/0 أمس فى بطولة صوفيا المفتوحة، مما تسبب فى عدم التأهل إلى الدور الرئيسى، حيث يضم منتخب مصر B الثنائى ندى محمدى ورضوى رضوان.

ومن جانبه كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة للاتحاد القائم بأعمال المدير التنفيذى، أن المنتخب سيشارك فى معسكر مغلق فى صوفيا عقب انتهاء البطولة يستمر حتى يوم 28 مايو الجارى بعد قرار عدم المشاركة فى بطولة صوفيا المفتوحة 2 التى تم ترحيلها للشهر المقبل فى ظل الاستعداد للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لطوكيو فى المغرب بمشاركة 8 فرق.

وأشار غزلان إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية تشترط على فرق الشاطئية المشاركة فى 12 بطولة قبل المشاركة فى الأولمبياد.