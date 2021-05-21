شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 / 5 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 21 / 5 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة سموحة والإنتاج الحربى على ستاد الإسكندرية ومباراة انبى ووادى دجلة على ستاد بتروسبورت في ختام منافسات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة.

موعد مباراة سموحة والإنتاج الحربى

تقام مباراة سموحة والإنتاج الحربى في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الإنتاج الحربى مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في الجولة 21 للمسابقة بعد تأجيل مباراته مع بيراميدز في الجولة الأخيرة.

ويحتل سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 14 لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً فيما يقبع الإنتاج الحربى في المركز الأخير برصيد 13 نقطة بعد أن خاض 21 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 7 مواجهات وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع بيراميدز.

موعد مباراة انبى ووادى دجلة

تقام مباراة إنبى ووادى دجلة في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد بتروسبورت في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر وادى دجلة من سموحة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل انبى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 8 مباريات وسجل 23 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.