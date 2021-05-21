شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل "فارس" مباراة الزمالك وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج أسامة فيصل، مهاجم نادى الزمالك، بلقب فارس مباراة القلعة البيضاء، أمام طلائع الجيش، فى المباراة التى أقيمت مساء الخميس، بعد قيادته للفريق الأبيض لتحقيق فوز غال على الطلائع فى الدقائق الأخيرة، ليحافظ للزمالك على تصدر قمة الدورى.

وكتب الحساب الرسمى لنادى الزمالك، عبر حسابه على تويتر: "فارس مباراة اليوم هو أســــــامة فيصل".





وحقق فريق الزمالك فوزاً مثيراً على طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، بإستاد القاهرة الدولى فى الجولة 27 من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

تقدم عمرو جمال، لصالح الطلائع، قبل أن يسجل سيف الدين الجزيرى وحسام فيصل هدفين للزمالك.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى51 نقطة ويؤمن قمة الدورى، فيما تجمد رصيد الطلائع عند 27 نقطة ويبقى فى المركز الـ11.