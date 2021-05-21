شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الزمالك: الدوري سيكون من نصيبنا هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن لاعيبة الزمالك رجالة والدوري سيكون من نصيبنا بعد الفوز الغالي على طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على استاد القاهرة، في إطار مباريات في الجولة الـ23 من بطولة الدوري.

وقال المستشار هشام إبراهيم في مداخلة لبرنامج "زملكاوي": "لاعيبة الزمالك رجالة وحصدنا أغلى 3 نقاط رغم قوة الفريق المنافس وتقدمه على الفريق إلا أن روح اللاعبين استطاعت تحقيق الفوز، والدوري سيكون من نصيب الزمالك هذا الموسم".

وأضاف نائب رئيس الزمالك: "الفريق يمر بظروف مالية صعبة وتحملت أوقات عصيبة معانا ورغم ذلك متصدرين الدوري وبنحقق الانتصارات ونقترب من تحقيق اللقب، ونسعى للحفاظ على كيان النادي".

وأوضح المستشار هشام إبراهيم: "اللجنة مكلفة بأشياء محددة وتتوقف استمرارها على موقفها القضاء بعد بطلان اللائحة التي جاءت من خلالها اللجنة أو إجراء الانتخابات وتسليم النادي لمجلس منتخب".