شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حسام عاشور بقطع جزئى فى الرباط الصليبيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى أجرها حسام عاشور، لاعب الاتحاد السكندرى، بقطع جزئى فى الرباط الصليبى خلال مشاركته في مبارة الاتحاد أمام المصري التى أقيمت بالإسكندرية في الجولة الـ 23 من الدوري الممتاز، ويحتاج عاشور إلى تدخل جراحى حسب تأكيدات الاطباء الذى أجروا الفحوصات الطبية التى خضع لها اللاعب فور نقله إلى أحد المستشفيات بعد خروجه من اللقاء.

وتأكد غياب اللاعب عن صفوف الاتحاد إلى نهايه الموسم، حيث يحتاج إلى فترة علاجية وتأهيل قد تمتد لـ6 شهور. وخرج اللاعب حسام عاشور مصابا في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، وشارك فوزى الحناوى بديلا له وعلى الفوز توجه إلى أحد المراكز الطبية لعمل الأشعة تحت إشراف طبيب فريق الاتحاد السكندرى.