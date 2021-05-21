شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن لتليفزيون الخليج 365: الزمالك فى طريقه للدرع وأخطاء الدفاع تحتاج تدريبات تقوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد هشام يكن، نجم الزمالك الأسبق، بروح لاعبى القلعة البيضاء في الشوط الثانى من مباراة الطلائع التي حسمها الزمالك بفوز مثيرة 2/1، وأحرز أسامة فيصل هدفا قاتلا في الوقت بدل الضائع، مؤكدا أن استمرار هذه الروح ستقود الأبيض للفوز بدرع الدورى.

وقال نجم الزمالك الأسبق فى تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365 الذى يقدمه عمر الأيوبى، أن كارتيرون المدير الفني للزمالك أجرى تغييرات يراها الناس خاطئة ولكنها جاءت بنتائج إيجابية مبهرة قادت للفوز المهم في مشوار الفوز بدرع الدورى.

وقال يكن إن أداء الزمالك في مواجهة الطلائع جاء متفاوتا بين الشوطين، حيث أداء سيئ وعدم تركيز في الشوط الأول منح الطلائع فرصة السيطرة وتهديد مرمى محمد عواد، ثم تغيير كلى في الشوط الثانى حيث قوة وتركيز وهجوم ضاغط ومستوى متميز وروح عالية قادت للفوز في اللحظات الأخيرة، وحصد 3 نقاط مهمة في مشوار البطولة.

وحذر مدافع الزمالك من استمرار الأخطاء الدفاعية للفريق الأبيض، مؤكدا أنها تؤدى لأهداف متكررة، ويجب أن يكون هناك حصص تدريبية للثلاثى الدفاعى محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى على التمركز الصحيح والارتداد السريع.

وحقق فريق الزمالك فوزاً مثيراً على طلائع الجيش بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الخميس، بإستاد القاهرة في الجولة الـ23 من بطولة الدوري المصري.

تقدم عمرو جمال لصالح الطلائع، قبل أن يسجل سيف الدين الجزيري وحسام فيصل هدفين للزمالك، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 51 نقطة ويؤمن قمة الدوري ،فيما تجمد رصيد الطلائع عند 27 نقطة ويبقي في المركز الـ11.