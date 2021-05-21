شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف تفصل عمرو جمال عن معادلة أفضل مواسمه تهديفيا في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز عمرو جمال مهاجم الأهلي المعار لنادي طلائع الجيش، هدفا في مباراة فريقه أمام الزمالك، في الجولة الـ 23 للدورى، والمقامة على استاد القاهرة.

ورفع عمرو جمال رصيده من الأهداف إلى الهدف العاشر هذا الموسم، جاءت 9 منها في بطولة الدوري وهدف في كأس مصر، ليقترب من معادلة أفضل حصيلة من الأهداف له في الدوري الذى سجل فيه 14 هدفا مع الأهلي موسم 2013 /2014.

واستقر عمرو جمال على تأجيل فكرة مناقشة العروض التي وصلته لنهاية الموسم انتظاراً لحسم موقف الأهلى من استعادته مرة أخرى من عدمه لاسيما أن إعارته مع الطلائع التى امتدت موسمين تنتهى نهاية الموسم الجارى.

وتلقى غزال الأهلى عرضاً من الزمالك وبيراميدز للانتقال لصفوفهما بداية من الموسم الجارى حال فك الارتباط بينه وبين الأهلى.

ويقدم عمرو جمال موسماً متميزاً مع طلائع الجيش حيث سجل 10 أهداف، ويرتبط الغزال بعقد مع الأهلى يمتد موسماً آخر، ويرغب عمرو جمال فى العودة للأهلى ولكن بشرط أن يكون لاعباً أساسياً فى خط هجوم المارد الاحمر على أمل استعادة موقعه فى تشكيلة منتخب مصر.