شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى .. الزمالك يحلق فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الزمالك تصدر جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة 3 مباريات ضمن الجولة الـ23 من بطولة الدورى المصرى الممتاز مساء الخميس، حيث استضاف فريق الجونة نظيره غزل المحلة، بينما واجه الاتحاد السكندرى فريق المصرى البورسعيدى، والتقى في الختام الزمالك مع طلائع الجيش.

الزمالك يهزم الطلائع بثنائية مثيرة في الدوري المصري.. صور

حقق فريق الزمالك فوزاً مثيراً على طلائع الجيش بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، بإستاد القاهرة في الجولة الـ23 من بطولة الدوري المصري .

المصري يحقق فوزا صعبا على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الدوري.. فيديو

حقق نادي المصري البورسعيدي فوزا صعبا على نادي الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

التعادل السلبى يحسم مواجهة غزل المحلة والجونة فى الدورى

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة غزل المحلة والجونة التي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الـ23 من بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتي استضافها ملعب خالد بشارة.

تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 51 نقطة بينما ياتى فى المركز الثانى الاهلى برصيد 41 نقطة وفى المركز الثالث المصرى البورسعيدى برصيد 36 نقطة و فى المركز الرابع بيراميدز برصيد 34 نقطة .



