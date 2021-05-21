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جدول ترتيب الدورى المصرى .. الزمالك يحلق فى الصدارة

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القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الزمالك تصدر جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة 3 مباريات ضمن الجولة الـ23 من بطولة الدورى المصرى الممتاز مساء الخميس، حيث استضاف فريق الجونة نظيره غزل المحلة، بينما واجه الاتحاد السكندرى فريق المصرى البورسعيدى، والتقى في الختام الزمالك مع طلائع الجيش.

الزمالك يهزم الطلائع بثنائية مثيرة في .. صور

حقق فريق الزمالك فوزاً مثيراً على طلائع الجيش بهدفين لهدف خلال المباراة  التي جمعتهما مساء الخميس، بإستاد القاهرة في الجولة الـ23 من بطولة الدوري المصري .

الزمالك يهزم الطلائع بثنائية مثيرة في الدوري المصري.. صور

المصري يحقق فوزا صعبا على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الدوري.. فيديو

حقق نادي المصري البورسعيدي فوزا صعبا على نادي الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

المصري يحقق فوزا صعبا على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الدوري.. فيديو

التعادل السلبى يحسم مواجهة غزل المحلة والجونة فى الدورى

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة غزل المحلة والجونة التي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الـ23 من بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتي استضافها ملعب خالد بشارة.

التعادل السلبى يحسم مواجهة غزل المحلة والجونة فى الدورى
جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز 

تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 51 نقطة بينما ياتى فى المركز الثانى الاهلى برصيد 41 نقطة وفى المركز الثالث المصرى البورسعيدى برصيد 36 نقطة و فى المركز الرابع بيراميدز برصيد 34 نقطة . 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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