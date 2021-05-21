شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر بعد الرؤوف: العناية الإلهية أنقذت التحكيم فى مباراة الزمالك والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الحكم السابق ياسر بعد الرؤوف، أن العناية الإلهية أنقذت محمود عاشور حكم مباراة الزمالك وطلائع الجيش، بعد فوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى الجولة الـ27 من بطولة الدوري.

وقال ياسر بعد الرؤوف فى تصريحات لقناة الزمالك: "إن الزمالك لم يحتسب له ركلة جزاء صحيحة للتونسى سيف الدين الجزيرى بعدما تعرض للعرقلة من مدافع طلائع الجيش فى منطقة الجزاء فى لقطة غريبة لم ترجع لها تقنية الفار".

وأضاف ياسر بعد الرؤوف: "هدف طلائع الجيش هدف صحيح لأن الونش قام بتغطية عمرو جمال، وكذلك تسلل أشرف بن شرقى صحيح لأنه سابق بركبته، ولولا التسلل كان احتسب ركلة جزاء للزمالك".

وأوضح الحكم السابق: "فوز الزمالك على طلائع الجيش أنقذ محمود عاشور الذى لم يحتسب ركلة جزاء واضحة كانت كفيلة بتغيير نتيجة المباراة حال هزيمة الزمالك".

وحقق فريق الزمالك فوزاً مثيراً على طلائع الجيش بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، بإستاد القاهرة فى الجولة الـ27 من بطولة الدورى المصرى.

تقدم عمرو جمال لصالح الطلائع، قبل أن يسجل سيف الدين الجزيرى وحسام فيصل هدفين للزمالك، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 51 نقطة ويؤمن قمة الدورى،فيما تجمد رصيد الطلائع عند 27 نقطة ويبقى فى المركز الـ11.