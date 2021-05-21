شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فرسان رهان للأهلي فى موقعة الإياب ضد صن داونز بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراهن الجهاز الفني للأهلي على أكثر من لاعب لترجيح كفة النسور الحمر في مباراتهم ضد صن داونز الجنوب أفريقي غدا السبت، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، باعتبار أن هذه المواجهة تحتاج لوجود عناصر مميزة وأصحاب خبرات وثقل في مراكزهم داخل الملعب، ليتمكنوا من الصعود إلى نصف نهائي دوري الأبطال.

وأبرز اللاعبين الذين يراهن عليهم الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني:

محمد الشناوي

يعول الجهاز الفني للأهلي كثيرا على محمد الشناوي في حراسة العرين الأحمر، باعتباره من اللاعبين أصحاب الخبرات، وكذلك القدرات الفنية العالية، ويمكنه المساعدة في الحفاظ على نظافة شباكه.

بدر بانون

يعتبر المغربي بدر بانون مصدر أمام لخط دفاع الأهلي في ظل هدوئه وتركيزه الشديد داخل الملعب، وتنفيذ التعليمات المكلف بها بخلاف دوره في التعامل مع الكرات العرضية والثابتة من لاعبي الخصم، وكذلك دوره في تحضير الهجمات.

أيمن أشرف

يثق بيتسو موسيماني في قدرة أيمن أشرف على تأدية أكثر من دور داخل الملعب على المستوي الدفاعي من خلال تأمين الخط الخلفي والتعامل مع الهجمات العكسية، والضغط المباشر على لاعبي الخصم، وكذلك دوره الهجومي في بناء الهجمة وإرسال الكرات العرضية.

أليو ديانج

يراهن الجهاز الفني للأهلي على روح المالي أليو ديانج القتالية وبسالته في أداء الأدوار المكلف بها، بفضل تحركاته الواعية داخل الملعب وإجادة اللعب في كل بقاع الملعب، بخلاف قدرته على استغلال الكرات من لاعبي الفرق المنافسة وكونه أول حائط صد للفريق الأحمر.

أفشة

يؤمن بيتسو موسيماني أن ظهور محمد مجدي أفشة في حالته الفنية سيمنح قوة إضافية لفيق الأهلي باعتباره الهقل المفكر للفريق الأحمر، ولديه القدرة على نقل الكرات في وسط ملعب الخصم وصنع فرص لزملائه ومساعدتهم في أن يكونوا فى وضعية جيدة أمام مرمى الخصم.

محمد شريف

محمد شريف من اللاعبين الواعدين، وتظهر بصمته فى كل مباراة تلو الأخرى، ويراهن الجهاز الفني للأهلي على اللاعب في أن يكون له دور كبير بموقعة الإياب في ظل إقدام فريق صن داونز المتوقع على الاندفاع الهجومي، وهو ما يخلق مساحات واسعة قد يستخدمها شريف بفضل سرعاته العالية.