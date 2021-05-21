شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدي بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسى كارتيرون منح اللاعبين راحة بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم الجمعة استعدادا للقاء المصري المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.