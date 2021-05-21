شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدي بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسى كارتيرون منح اللاعبين راحة بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري.
ويستأنف الفريق تدريباته اليوم الجمعة استعدادا للقاء المصري المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وحقق فريق الزمالك فوزاً مثيراً على طلائع الجيش بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة في الجولة الـ23 من بطولة الدوري المصري.
تقدم عمرو جمال لصالح الطلائع، قبل أن يسجل سيف الدين الجزيري وحسام فيصل هدفين للزمالك، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 51 نقطة ويؤمن قمة الدوري، فيما تجمد رصيد الطلائع عند 27 نقطة ويبقى فى المركز الـ11.