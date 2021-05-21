شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجى حكما لمباراة سموحة والإنتاج.. وسلامة لإنبى ودجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام مباراتىّ اليوم الجمعة فى الدورى المصرى، واختارت اللجنة الحكم محمود ناجى لإدارة مباراة سموحة والإنتاج الحربى على استاد الإسكندرية، ويعاونه رمضان هنداوى ومحمد مصطفى إسماعيل، وحسن سعدى حكم رابع، وعمرو الشناوى حكم فيديو ومحمد يوسف حكم مساعد فيديو.

واختارت اللجنة الحكم محمد سلامة لإدارة مباراة انبى ودجلة فى الدورى اليوم على استاد بتروسبورت، ويعاونه يوسف البساطى ومحمود كثير مساعدان، وعمرو عبد الفتاح حكم رابع، وأمين عمر فيديو وعاطف حسين مساعد فيديو.

واستقر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، على 20 لاعبا لمباراة الانتاج الحربى هم: فى حراسة المرمى الهانى سليمان، ومحمد أشرف، وفى خط الظهر رجب نبيل، ومحمود عزت، ومحمود البدرى، وأطهر الطاهر، وشريف رضا، ومحمد عبد المنعم.

أما خط الوسط أحمد حمص، ومحمود حليمو، ومحمد رزق، ومحمد كناريا، ورفيق كابو، ومصطفى فتحى، وعبد الكبير الوادى بالإضافة إلى محمد نادى.

وفيما يخص خط الهجوم أحمد عبد القادر، وعرفة السيد، وإسلام جمال، ومحمد ليلة.