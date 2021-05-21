شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عمر رضوان بقطع جزئي للرباط الداخلي للركبة والتواء فى الرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التي خضع لها عمر رضوان حارس مرمى أسوان ومنتخب مصر الأوليمبى، إصابته بقطع جزئي في الرباط الداخلي للركبة، بالإضافة إلى التواء في الرباط الصليبي وكدمة قوية في الغضروف الداخلي، وذلك عقب مشاركته في مباراة فريقه بالأمس أمام مصر المقاصة، والتي خسرها أسوان بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي لأسوان مدة غياب اللاعب والتي من شأنها أن تكشف عن إمكانية مشاركته مع المنتخب الأوليمبي في طوكيو.



عمر رضوان

ويحتل أسوان المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 21 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد الفوز 5 مباريات والتعادل في 6 لقاءات أخرى، بينما تلقى أسوان 11 هزيمة بالدوري، وسجل لاعبو أسوان 18 هدفاَ واستقبلت شباكهم 35 هدفاً أخر.

ويستعد أسوان لمواجهة غزل المحلة في المباراة المقبلة بالدوري، والتي يستضيفها استاد أسوان يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام.

من جانبه، أكد علاء عبد العال المدير الفني لأسوان، أن حالة القلق بدأت تسيطر على الفريق، عقب الهزيمة أمام مصر للمقاصة في الدوري الممتاز.

وقال عبد العال: "نجحنا في الوصول أكثر من مرة إلى مرمى المقاصة، وأضاعنا أهداف مؤكدة سواء خارج الشباك أو تصدى لها الحارس محمود حمدي، الفرق بدأت تبتعد عن منطقة الهبوط وذلك جعلنا من المهددين، لذلك أطالب أن يتكاتف الجميع مع أسوان ممثل الصعيد، مثلما حدث مع فريق الإسماعيلي في الفترة الماضية".