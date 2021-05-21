شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: عاشور يستجيب لـ VAR ويحتسب هدفا ويلغى ركلة جزاء فى لقاء الزمالك والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمالك * طلائع الجيش

المسابقة: الجولة الـ 23 من بطولة الدوري العام

الملعب: إستاد القاهرة

نتيجة المباراة: هدفين مقابل هدف لصالح الزمالك

حكم المباراة: محمود عاشور

المساعد الأول: شريف عبدالله

المساعد الثاني: محمد محمود لطفي

الحكم الرابع: محمد الشرقاوي

حكام ال VAR: محمود بسيوني ومبروك نبيل





ميزان التقييم لطاقم الحكام:

القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة:

في مباراة من المباريات ذات درجة صعوبة عالية نتيجة الاختبارات والحالات الصعبة داخل مناطق الجزاء تمكن طاقم التحكيم من المرور بها بشكل جيد نتيجة التعاون الإيجابي بين الـVAR وحكم المباراة محمود بسيوني وكانت أهم الأحداث كالآتي:

الحالة الأولي: في الدقيقة 27 يشير الحكم المساعد الأول بالتسلل علي لاعب الطلائع عمرو جمال والذي كان في موقف سليم ويقوم بالغاء هدف لصالح الطلائع ويقوم VAR بمرجعة الحالة ويحتسب الهدف نتيجة عدم وجود التسلل.

الحالة الثانية: في الدقيقة 39 من الشوط الأول مطالبة من لاعبي الزمالك بركلة جزاء بداعي مخالفة لمس الكرة باليد الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب لعدم وجود المخالفة والقرار صحيح.

الحالة الثالثة: في الدقيقة 44 من الشوط الأول مطالبة من لاعبي الزمالك بركلة جزاء الحكم عاشور قريب ويشير باستمرار اللعب نتيجة التنافس العادل بين مدافع الطلائع ولاعب الزمالك والقرار صحيح.

الحالة الرابعة: في الدقيقة 45 من الشوط الأول مطالبة من لاعبي الزمالك بركلة جزاء بداعي العرقلة من مدافع الطلائع ولاعب الزمالك إسلام جابر الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب والقرار صحيح نتيجة التمركز الجيد من حكم المباراة.

الحالة الخامسة: في الدقيقة 52 يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الزمالك بداعي مخالفة لمس الكرة باليد علي مدافع الطلائع محمد ناصف ويقوم الVAR باستدعاء الحكم للمراجعه وبعد مشاهدة الحدث يقوم الحكم بالغاء ركلة الجزاء المحتسبة والقرار صحيح نتيجة اصتدام الكرة في يد لاعب الزمالك زيزو.

عنصر اللياقة البدنية والتمركز: لياقة بدنية جيدة وأستخدام جيد لعنصر التحمل العام ، تحمل السرعة، والسرعة القصوي على مدار شوطي اللقاء.

العقوبات الأنضباطية والبطاقات: أنذر الحكم عمرو السيسي من الطلائع في الدقيقة 45 نتيجة تعطيل الهجوم .

تقييم الحكمان المساعدان

المساعد الأول.. أشار علي حالات التسلل في الدقائق 13, 57 بتقدير صحيح ، وفي الدقيقة 27 يشير علي تسلل لاعب الطلائع عمرو جمال الذي كان في موقف صحيح ، وفي الدقيقة 68 تدخل صحيح بالقرار وتعاون جيد مع الحكم.

المساعد الثاني : أشار علي التسلل في الدقيقة 3. وتعاون بالقرار في الدقيقة 66 بتقدير صحيح .

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون.

حكام الـVAR: تدخل صحيح بالقرار من الVAR في الدقيقة 27 ويحتسب هدف صحيح لصالح طلائع الجيش نتيجة عدم وجود التسلل ويلغي ركلة جزاء محتسبة لصالح الزمالك.