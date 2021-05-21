أسامة فيصل: الزمالك عودنا منذ الصغر أن يكون لنا شخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح أسامة فيصل لاعب نادي الزمالك وصاحب هدف الفوز أمام طلائع الجيش بأنه تعود منذ الصغر داخل النادي أن يكون صاحب شخصية.

وقال فيصل في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "أشكر الله على الهدف والفوز بالنقاط الثلاث بعد مباراة صعبة للغاية، ونحن رهن أمر نادي الزمالك وكل هدفنا هو أن يكون الزمالك في خير حال".

وتابع: "المدير الفني طلب منا النزول للتدريب مع الناشئين ونفذنا ما طلبه ولا نمتلك إلا أن نجتهد والجزاء يكون من عند الله".

واختتم قائلًا :"نتعود من صغرنا في نادي الزمالك أن نكون أصحاب شخصية، والأهداف التي سجلتها مع النادي كانت في الدقائق الأخيرة وهذا كرة من عند الله ولكل مجتهد نصيب".

وقاد أسامة فيصل فريقه الزمالك للفوز على طلائع الجيش بتسجيل هدف في الدقيقة 90+1 من عمر المباراة ليواصل الابتعاد بصدارة الدوري.