مدرب الطلائع: النتيجة العادلة أمام الزمالك هي التعادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش أن النتيجة العادلة التي كان يجب أن تنتهي إليها المباراة أمام الزمالك هي التعادل.

وقل بسيوني في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب الخسارة من الزمالك 2-1: "لعبنا مباراة كبيرة في الشوط الأول وسجلنا هدف وأهدرنا أكثر من فرصة، وفي الشوط الثاني حاولنا استغلال المساحات لدى الزمالك لكن حدث تراجع من اللاعبين".

وتابع: "قمنا باشراك عناصر من أجل السيطرة على وسط الملعب، وبعد تعادل الزمالك أجريت تبديلات أخرى لإضافة الحيوية في الدقائق الأخيرة من المباراة".

وأضاف: "أهدرنا فرصة عن طريق شحاتة من أجل التسجيل واستقبلنا هدف من كرة ثابتة حذرنا منها، وربما كانت النتيجة العادلة للمباراة هي التعادل".

وتقدم الطلائع بهدف نظيف على الزمالك في الشوط الأول لكن المباراة انتهت بالخسارة في الوقت الضائع بنتيجة 2-1.