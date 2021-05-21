الزمالك ينشر خطاب اتحاد الكرة بشأن مشاركة سيف جعفر أمام الطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلنت إدارة نادي الزمالك، تلقيها خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بالسماح بإشراك الخماسي أحمد عيد، سيف فاروق جعفر، يحيى مفتاح محمد، سيف الدين سيد، و عمر ياسر كمال، في المباريات اعتبارًا من اليوم الخميس.

وأشارت الزمالك، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم عقب مباراته أمام طلائع الجيش، إلى أن السماح بمشاركة اللاعبين يأتي بعد نهاية فترة الإيقاف بعد صدور قرار سابق بشأنهم على هامش مباراة الأهلي ببطولة الجمهورية للشباب.

وشارك سيف جعفر لدقائق خلال مباراة الزمالك اليوم أمام طلائع الجيش والتي فاز بها الزمالك بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.