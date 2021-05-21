كارتيرون: انتصرنا بالروح.. ننجح في وقت صعب.. وأتمنى بقاء ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اعتبر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك انتصار فريقه على طلائع الجيش في الجولة 23 بفضل روح الفريق التي عوضت ما ينقص الفريق.

واقتنص الزمالك فوزاً قاتلأ على الطلائع (2-1) في الدقيقة 90+1 بعد أن متأخراً بهدف نظيف في الشوط الأول، ليحافظ على الصدارة.

ويتصدر الزمالك بفارق 10 نقاط عن الأهلي، مع أفضلية لعب الأحمر 4 مباريات أقل يمنحه الفوز بها الصدارة بفارق نقطتين عن الأبيض.

وفي تصريحات عقب المباراة قال كارتيرون :"لم نكن في أفضل حال على المستوى الفني، لكن روح الفريق هي التي رجحت كفتنا".

وأضاف الفرنسي :"هناك أكثر من لاعب لم يشارك خلال الفترة الماضية، تألق اليوم وكان سبباً في الفوز مثل سيف الجزيري وأسامة فيصل".

وتابع باتريس :"هدفنا دائماً تحضير كل اللاعبين للمشاركة في أي وقت، ومن الصعب جداً الحفاظ على نفس المستوى على مدار الموسم".

وأردف مدرب الزمالك :"واجهنا طلائع الجيش وهو فريق صعب للغاية، وهو متصدر الدوري في أخر 5 جولات، حيث جمع 13 نُقطة من 15".

وأنهى كارتيرون :"أتمنى بقاء فرجاني ساسي بالتأكيد، لكن لا يمكنني مناقشة خطط الموسم المُقبل الآن، قد تُجرى انتخابات وتتغير الإدارة، لكننا نفكر الآن في المباراة المُقبلة، والفريق ينجح ويقدم نتائج إيجابية في ظروف صعبة".