عبد الحميد بسيوني: قدمنا مباراة كبيرة أمام الزمالك.. والتعادل كان النتيجة العادلة للقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش، إن فريقه قدّم مباراة كبيرة أمام نظيره الزمالك؛ إذ استطاعوا التقدم في نتيجة اللقاء في البداية.

وأضاف بسيوني، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"مبروك لنادي الزمالك قدمنا مباراة كبيرة واستطعنا تسجيل هدف التقدم ولكن اللاعبون تراجعوا وسط ضغط من الزمالك".

وأتم مدرب طلائع الجيش تصريحاته قائلاً:"حين تعادل الزمالك غيّرت طريقة اللعب ليكون لدنيا نشاط وحيوية لنهاية المباراة واستطاع الزمالك الفوز والنتيجة العادلة هي التعادل ولكن هذه هي كرة القدم".

ولم يستطع طلائع الجيش الحفاظ على تقدمه بهدف سجله عمرو جمال ليُهزم في النهاية بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بالزمالك مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 23 من دوري WE.