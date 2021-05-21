حقق الزمالك فوزًا قاتلاً على طلائع الجيش في إطار مباريات اليوم الخميس الموافق 20 مايو 2021، ضمن الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز، ليعزز تصدره لجدول ترتيب البطولة بفارق 10 نقاط عن الأهلي الثاني (بشكل مؤقت).

رفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري بعدما حول تأخره أمام طلائع الجيش بهدف إلى فوز قاتل في الدقائق الأخيرة بنتيجة 2/1.

ونجح الزمالك بهذه النتيجة في تعطيل المسيرة الناجحة لفريق طلائع الجيش تحت قيادة المدرب عبد الحميد بسيوني، حيث لم يتعرض لأي خسارة في الجولات الخمس الماضية، حتى جاءت مواجهة الزمالك لتعطل قطار الفريق في حصد النقاط.

ورغم تمكن فريق المدرب باتريس كارتيرون من اعتلاء صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة، إلا أن الأهلي لا تزال أمامه فرصة لخطف الصدارة منه، بشرط تمكنه من تحقيق الفوز في أربع مباريات مؤجلة بسبب انشغاله بمباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي في مدينة بريتوريا مطلع الأسبوع المقبل.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، بينما يتصدر الزمالك بعدما لعب 23 مباراة.

في نفس السياق، استطاع فريق المصري البورسعيدي في توسيع فارق النقاط بينه وبين بيراميدز الرابع إلى 5 نقاط، بعد فوزه الصعب على الاتحاد السكندري في نفس توقيت مباراة الزمالك وطلائع الجيش.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد نتائج مباريات اليوم وفوز الزمالك القاتل على الجيش

الزمالك 51 نقطة من 23 مباراة

الأهلي 41 نقطة من 19 مباراة

المصري 39 نقطة من 23 مباراة

بيراميدز 34 نقطة من 21 مباراة

مصر المقاصة 33 نقطة من 22 مباراة

سموحة 32 نقطة من 22 مباراة

سيراميكا كليوباترا 31 نقطة من 23 مباراة

الاتحاد السكندري 31 نقطة من 23 مباراة

غزل المحلة 31 نقطة من 23 مباراة

إنبي 28 نقطة من 22 مباراة

طلائع الجيش 27 نقطة من 23 مباراة

الجونة 27 نقطة من 23 مباراة

المقاولون العرب 27 نقطة من 23 مباراة

الإسماعيلي 26 نقطة من 23 مباراة

أسوان 21 نقطة من 22 مباراة

البنك الأهلي المصري 18 نقطة من 22 مباراة

وادي دجلة 16 نقطة من 21 مباراة

الإنتاج الحربي 13 نقطة من 21 مباراة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري:

سيحين موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري أمام نظيره المصري البورسعيدي، يوم الاثنين المقبل الموافق 24 مايو، على ستاد الإسكندرية.