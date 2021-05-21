الدوري المصري | شاهد فيديو اهداف مباراة الزمالك وطلائع الجيش “فيصل يُدمر هدية الغزال”

شاهد فيديو اهداف مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري، التي أقيمت ضمن مباريات اليوم في الجولة 23 من البطولة المصرية.

انطلقت مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت السعودية.

وتقدم طلائع الجيش في نتيجة المباراة أولاً عند الدقيقة 26 بواسطة نجم هجومه “عمرو جمال” المعار من الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري، لكن مع بداية الشوط الثاني عدل الزمالك النتيجة 1/1 بواسطة “سيف الدين الجزيري”، وفي الدقيقة 90 أحرز البديل “أسامة فيصل” هدف تقدم الزمالك 1/2 بضربة رأسية مُحكمة.

وأحتسب هدف عمرو جمال في الدقيقة 28 بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد بسبب وجود شك تسلل على “الغزال” لحظة تسلمه تمريرة جميلة من ناصر المنسي على حدود منطقة الجزاء.

وراوغ عمرو جمال الحارس محمد عواد بطريقة فنية مذهلة عن طريق رفع الكرة من فوقه لحظة خروجه من المرمى لغلق زوايا التسديد، ليتخلص منه بكل سهولة ويضع الكرة في الشباك الفارغة.

وأنقذ حارس مرمى طلائع الجيش فرصة هدف محقق في الدقائق الخمس الأخيرة بتصد مذهل بعدما أغلق الزاوية الضيقة في إنفراد صريح في الدقيقة 43.

مع بداية الشوط الثاني، وفي الدقيقة 60 من عمر اللقاء، تمكن المهاجم الدولي التونسي “سيف الدين الجزيري” من تسجيل هدف تعادل الزمالك 1/1 بعد تلقيه تمريرة جميلة من إسلام جابر داخل منطقة الجزاء، ليتسلم بالقدم اليسرى ويسدد بالقدم اليمنى في المقص الأيسر لحظة خروج الحارس من مرماه.

وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1، أرسل الجناح الأيمن “أحمد سيد زيزو” عرضية متقنة من ركلة حرة مباشرة وجدت رأس المهاجم البديل “أسامة فيصل” الذي حولها على أقصى يسار حارس مرمى طلائع الجيش.

هكذا دمر أسامة فيصل هدية الغزال – عمرو جمال – التي كان ينوي أن يرسلها إلى فريقه السابق “الأهلي” بتعطيل الزمالك في هذه المرحلة من الدوري.

الزمالك يُفرمل قطار طلائع الجيش

بهذه النتيجة نجح الزمالك في فرملة قطار طلائع الجيش الذي لم يتعرض لأي خسارة على مدار الخمس جولات الماضية، بتحقيق 4 انتصارات وتعادل.

وانتصر الجيش بنتائج عريضة أمام الجونة وأسوان (4/صفر و3/صفر) وفي الجولات التالية هزم مصر المقاصة وغزل المحلة 2/صفر و1/3، ثم تعادل مع الاتحاد السكندري 1/1.

لكن ريمونتادا الزمالك عطلت مسيرة الطلائع خلال مباراة اليوم ليتجمد الفريق في المركز الـ 11 برصيد 27 نقطة بفارق نقطة عن إنبي العاشر.

ويُعد طلائع الجيش الفريق الأكثر حصدًا للنقاط والوحيد الذي لم يهزم في أي مباراة خلال الجولات الست الأخيرة التي لعبت من الدوري المصري، ويأتي من بعده الاسماعيلي بأربع انتصارات وخسارة يتيمة، الأمر الذي ساعد كل من عبد الحميد بسيوني وإيهاب جلال على الخروج من قاع الجدول والزحف نحو المراكز العشر الأولى خلال النصف الثاني من الموسم.

واستضاف ستاد القاهرة الدولي مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش اليوم الخميس 20 مايو 2021، في أجواء مثالية حيث وصلت درجة الحرارة لـ 29 درجة مئوية.

ونقلت المباراة على قناة أون تايم سبورت HD1 بصوت المعلق الرياضي المصري أيمن الكاشف، كما نقلت على أثير إذاعة الشباب والرياضة، وراديو أون سبورت إف إم مصحوب بستوديو تحليلي.

ورفع الزمالك رصيده بعد هذه المباراة لـ 51 نقطة بفارق 10 نقاط عن الأهلي الثاني، والمؤجل له مباراتين، بسبب انشغاله بمباراة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية.

وكان فريق المدرب باتريس كارتيرون قد سقط في فخ التعادل ثلاث مرات خلال الجولات الخمس الماضية، مكتفيًا بتحقيق انتصارين فقط على سموحة وإنبي (1/3 و2/1).

شاهد اهداف مباراة الزمالك وطلائع الجيش

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