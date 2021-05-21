الدوري المغربي | الرجاء يُطرب في وجدة بثنائية “كونجولية”

تعرف على نتيجة مباراة الرجاء ومولودية وجدة فى الدوري المغربي، ضمن مباريات اليوم الخميس 20 مايو 2021، لحساب الجولة 18، والتي استضافها الملعب الشرقي بوجدة.

أطرب الرجاء الرياضي جماهيره المتعطشة بعد أن هزم مولودية وجدة بثنائية نظيفة “كونجولية”، ليعود النسور الخضر لسكة الانتصارات من جديد فى الدوري المغربي.

سجل هدفي الرجاء الكونجوليين “بين مالانجو” “وفابريس نجوما”، فى الدقيقتين 33، 70 من زمن المباراة، وشهدت الدقيقة 82 طرد لاعب مولودية وجدة “جمال حركاس”.

وافتتح بين مالانجو اهداف المباراة فى الدقيقة 33 بعد ان حول ضربة ركنية من الناجية اليمين بضربة رأسية فى شباك المولودية، ليُنهي الرجاء الشوط الاول متقدماً بهدف الكونجولي.

وفى الشوط الثاني أضاف الكونجولي الآخر فابريس نجوما الهدف الثاني للرجاء عند الدقيقة 70، جاء الهدف من هدمه مرتدة وصلت لمالانجو الذي وضع تمريرة على طبق من ذهب لمواطنه نجوما ليسكنها الأخير فى الشباك بكل أريحية.

بهذا الفوز رفع الرجاء رصيده الى النقطة 33 فى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المغربي، بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر الوداد، بعد ان خاض النسور 16 مباراة، حققوا الفوز فى 10 مباريات، وتعادلوا فى 4 مباريات، وتعرض الفريق لهزيمتين.

فى المقابل بجمد رصيد مولودية وجدة عند النقطة 24 فى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المغربي، بعد ان خاض 18 مباراة، حقق الفوز فى سبع مباريات، وتعادل فى ثلاث مباريات، وتعرض لثماني هزائم.

وتعادل الرجاء فى الجولة الماضية بالدوري المغربي مع الفتح الرباطي بهدف لمثله، وسجل للنسور الخضراء سفيان رحيمي في الدقيقة 19 وللفتح الرباطي سجل المهدي الباسل في الدقيقة 90.

بينما فاز مولودية وجدة في المباراة الماضية على الفتح الرباطي بثلاثية نظيفة، في الأسبوع السابع عشر، وسجل الأهداف آدم النفاتي في الدقيقتين 28 و75 سجل الهدف الثالث زكرياء بحرو في الدقيقة 80.

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