الامارات | دبي تستقبل 237 مشاركاً في بطولة آسيا للملاكمة

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستقبل 237 مشاركاً في بطولة آسيا للملاكمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة المنظمة لبطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي - دبي 2021، بأن عدد الملاكمين والملاكمات الذين أكدوا مشاركتهم في البطولة التي تقام خلال الفترة من 23 إلى 31 مايو الجاري، وصلوا إلى 237 ملاكم من 21 دولة.

وتستضيف دبي، للمرة الأولى، بطولة آسيا للرجال، وينظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة، بالتعاون مع الاتحاد الهندي للعبة ومجلس دبي الرياضي، وتقام منافساتها في فندق «لوميريديان المطار» في دبي.

وقالت اللجنة المنظمة، في بيان، أمس: «تم الانتهاء من كل الاستعدادات لانطلاق البطولة، إذ تم تشييد حلبتين بمواصفات عالمية، الأولى في القاعة الرئيسة وستخصص للمنافسات الرسمية، فيما توجد الحلبة الثانية في القاعة الفرعية وستخصص للتدريبات، كما تم تجهيز مركز طبي خاص، بالتعاون مع مستشفى برايم الطبي التخصصي، الذي سيتولى الإشراف الطبي على البطولة، وسيوجد فريق من المختصين في الطب الرياضي لتقديم الدعم الطبي للفرق وعلاج الحالات الطارئة».

وأضاف: «وُضع بروتوكول دقيق بنظام الفقاعة، لضمان سلامة المشاركين وجميع الموجودين في البطولة، وفق الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، كما سيتوافر فريق طبي من وزارة الصحة لإجراء الفحوص الطبية و(مسحة الأنف) لجميع المشاركين والعاملين في البطولة لمرات عدة أثناء فترة البطولة، من أجل التأكيد على سلامة الجميع وتوفير الأجواء المناسبة لتقديم أفضل مستويات التنافس في البطولة، كما سيتم توفير سيارات إسعاف مجهزة بجانب صالة المنافسات».

وتعقد اللجنة المنظمة للبطولة الاجتماع الفني للفرق والمنتخبات، ظهر الأحد المقبل، يليه في الثامنة مساء حفل افتتاح البطولة، فيما تبدأ المنافسات رسمياً مساء يوم 24 الجاري.

«دبي الرياضية» تنقل البطولة

أنهت قناة دبي الرياضية جميع الإجراءات الخاصة بالبث المباشر لفعاليات البطولة، بالتعاون مع اللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد الآسيوي للملاكمة، اللذين وفّرا للقناة الوطنية الرائدة جميع التسهيلات لبث النزالات، مرفقة بتعليقين باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى تخصيص استوديو فني لتحليل البطولة.

وقالت اللجنة المنظمة للبطولة إن القناة ستوفر إشارة البث إلى القنوات الآسيوية الرياضية الوطنية، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للملاكمة واللجنة المنظمة لإتاحة الفرصة لعشاق هذه الرياضة، لمتابعة أقوى النزالات التي ستشهدها البطولة.

19 حَكماً سيديرون نزالات بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة.

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