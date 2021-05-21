الامارات | النصر يجدد عقدي توزي ومينديز

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يجدد عقدي توزي ومينديز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة النصر لكرة القدم تجديد عقد اللاعب البرتغالي، أنطونيو كارفالهو توزي، حتى 2023، ولاعب الرأس الأخضر، ريان مينديز، حتى 2024، وفقاً لما ذكرته على حسابها في «تويتر»، وأوضحت الشركة أنها توصلت إلى اتفاق مع توزي لتجديد عقده مع «العميد» لمدة موسمين، إذ كان اللاعب البرتغالي قد انضم إلى النصر في 2019 قادماً من فيتوريا غيماريش، وظهر بمستوى رائع مع «الأزرق»، فيما أكدت أن التجديد لمينديز جاء حفاظاً على استقرار الفريق لما يتمتع به اللاعب من قيمة فنية أيضاً.

وبذلك أغلق النصر مبكراً ملف تعاقدات اللاعبين الأجانب للموسم المقبل، بوجود ضياء سبع ومهدي عبيد وريان مينديز، إلى جانب أنطونيو توزي.

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