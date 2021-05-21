الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإسباني
ليفانتي - قادش 23:00
سموحة - الإنتاج 21:00
إنبي - وادي دجلة 23:00
الدوري الليبي
أجدابيا - الأنوار 18:00
الهلال - التحدي 18:00
خليج سرت - أهلي بنغازي 18:00
الوحدة - المحلة 18:30
رفيق - أهلي طرابلس 18:30
الدوري الإيرلندي
شيلبورن - يونيفرسيتي 22:45
كورك سيتي - غالواي 22:45
أثلون - كوبه رامبلرز 22:45
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