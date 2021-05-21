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الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

ليفانتي - قادش 23:00

سموحة - الإنتاج 21:00

إنبي - وادي دجلة 23:00

الدوري الليبي

أجدابيا - الأنوار 18:00

الهلال - التحدي 18:00

خليج سرت - أهلي بنغازي 18:00

الوحدة - المحلة 18:30

رفيق - أهلي طرابلس 18:30

الدوري الإيرلندي

شيلبورن - يونيفرسيتي 22:45

كورك سيتي - غالواي 22:45

أثلون - كوبه رامبلرز 22:45

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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