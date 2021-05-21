شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق يكشف احتياجات الزمالك خلال الميركاتو الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، عن احتياجات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «الزمالك يحتاج للتعاقد مع ظهير أيمن مميز، في ظل عدم ظهور التونسي حمزة المثلوثي، بالمستوى المنتظر منه، فضلا عن كثرة اصابات حازم إمام».

وأضاف: «الزمالك يحتاج أيضًا للتعاقد مع لاعب خط وسط مميز ليكون بديلا للتونسي فرجاني ساسي، الذي قرر الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض في نهاية الموسم الجاري».

وواصل: «النادي الأبيض لا بد أن يضم مهاجم صريح، خلال الميركاتو الصيفي المقبل».