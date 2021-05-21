شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بجهاز الاتحاد السكندري يعتدي على إبراهيم نورالدين عقب لقاء المصري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت مباراة المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري واقعة مؤسفة بعدما قام أحد اعضاء جهاز زعيم الثغر بالاعتداء على حكم اللقاء ابراهيم نور الدين.

وكان المصري قد حقق فوزاً قاتلاً على الاتحاد بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة ال23 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقام عضو الجهاز الفني للنادي السكندري بالركض خلف حكم الساحة ملقياً عليه المياة وهو ما دفع ابراهيم نورالدين لإشهار البطاقة الحمراء قبل أن يتدخل عدد من المتواجدين في الملعب بالفصل بينهم.