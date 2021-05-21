بالدقيقة الـ90.. أسامة فيصل يخطف انتصارًا قاتلا للزمالك من أنياب طلائع الجيش.. ويحافظ على صدارة الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - خطف الزمالك انتصارًا قاتلًا وثمينًا، بنتيجة 2-1، من أنياب طلائع الجيش وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «ستاد القاهرة الدولي»، مساء اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الـ23 من النسخة الحالية لبطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري 2020-2021، حيث تقدم عمرو جمال أولًا للجيش في الدقيقة 28 من زمن المباراة، قبل أن يدرك سيف الدين الجزيري لمصلحة نادي الزمالك في الدقيقة 60، قبل أن يضيف أسامة فيصل الهدف الثاني لمصلحة الأبيض الزمالكاوي في الدقيقة 90+2.

وجاء هدف فريق طلائع الجيش، بعد هجمة مرتدة سريعة نفذها لاعبو طلائع الجيش بمجموعة من التمريرات القصيرة المتتالية أنهاها إسلام محارب بتمريرة ساحرة متقنة استغلها عمرو جمال بتحرك ذكي داخل منطقة الجزاء إنفرد على إثره بالمرمى ثم راوغ الحارس محمد عواد ببراعة شديدة ووضع الكرة من فوقه داخل الشباك الخالية مسجلًا بذلك الهدف الأول لفريقه خلال تلك المواجهة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وتعادل الفريق الأبيض، بعد تمريرة طولية متقنة من وسط الملعب الدفاعي للفريق إلى داخل منطقة جزاء طلائع الجيش من جهة اليمين نجح سيف الدين الجزيري في السيطرة عليها بشكل جيد ثم راوغ أخر المدافعين وسددها بشكل رائع داخل شباك الحارس محمد بسام.

فيما جاء هدف الزمالك الثاني، بعدما أرسل أحمد فتوح تمريرة طولية ساحرة من ركلة جرة غير مباشر بعد منتصف الملعب وصلت على رأس أسامة فيصل الذي ارتقى لها من الوضع طائرًا وسددها مباشرة في الشباك.

بهذا الانتصار ارتفع رصيد الزمالك إلى 51 نقطة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب البطولة المصرية الكبيرة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حازم إمام.

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

فيما بدأ فريق طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي : محمد بسام.

خط الدفاع : محمد ناصف – خالد سطوحي – أحمد علاء – علي الفيل.

خط الوسط : عمرو السيسي – مهند لاشين.

خط الهجوم: إسلام محارب – أحمد سمير - ناصر منسي - عمرو جمال.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين بُغية إحراز هدف مُبكر وضغط الزمالك بشكل قوي عن طريق زيزو وبن شرقي والجزيري.

بعد ربع ساعة تقريباً من الهدوء الذي فرض نفسه على فريق الطلائع ، بدأ يظهر ويفرض نفسه على مجريات المباراة.

ومن هجمة مرتدة نجح عمرو جمال في تسجيل الهدف الأول في المباراة وأحتسب محمود عاشور المباراة بعد اللجوء لتقنية الفار.

بعد الهدف نشط أداء الزمالك لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون ترجمة هذه الهجمات لأهداف فيما شكّلت الهجمات المرتدة لطلائع الجيش خطورة وأنقذ محمد عواد حارس الزمالك فرصة خطرة ضد فريقه.

ورغم سيطرة الزمالك ينتهي الشوط الأول بتقدم الطلائع بهدف نظيف.

ويحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حقق الفوز فى 7، وتعادل فى 6، وخسر 9، وسجل لاعبوه 30 هدفًا، وسكنت شباكه 24 هدفا.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية ونشطة من جانب الزمالك الذي ضغط بكل قوة عن طريق بن شرقي وزيزو وأسفر الهجوم الأبيض عن هدف التعادل سجله سيف الدين الجزيري الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 59 بعدما أحسن التعامل مع كرة طولية وراوغ دفاع الطلائع وأودعها في شباك محمد بسام.

وبعد الهدف واصل الزمالك الضغط وأهدر لاعبيه أكثر من فرصة خطرة كما شكّلت الهجمة المرتدة للطلائع خطورة .

الهجوم الزملكاوي أسفر عن هدف ثان سجله أسامة فيصل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ، بعد تمريرة من زيزو أودعها أسامة فيصل في شباك محمد بسام بعدها ينتهي اللقاء بفوز صعب للزمالك بهدفين لهدف أمام الطلائع.