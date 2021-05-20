شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يستعيد الثالث بفك عقدة أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فك الاتحاد عقدته أمام مضيفه أبها وتغلب عليه 2/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة في إطار مواجهات الجولة الـ28 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 50 نقطة مستعيدا المركز الثالث من التعاون (47) نقطة، كما ضيق الخناق على الشباب الثاني، حيث أصبح الفارق بينهما نقطة وحيدة، فيما بات على بعد 5 نقاط من الهلال المتصدر مع تبقي جولتين على خط النهاية.

أما أبها فبقي في دوامة الهبوط ببقائه على رصيده السابق 34 نقطة في المركز الـ12، لكنه رغم الخسارة، استفاد من تعادل الوحدة وضمك (1/1) صاحبي المركزين الـ14 والـ15، حيث لا يزالان الأقرب إلى الهبوط.

ونجح الاتحاد في اصطياد النقاط الثلاث من تسديدتين من خارج منطقة الجزاء، الأولى جاءت مبكرة من قدم الصربي الكسندر بريجوفتش في الدقيقة السابعة على يمين الحارس عبدالعالي، فيما جاءت الثانية من القدم اليسرى للاعب الوسط عبدالإله المالكي الذي سدد كرة قوية في سقف المرمى في الدقيقة 43.

وقبل هدف المالكي، كان لاعب أبها صالح العمري تمكن من تسجيل هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 35 بعد أن سبقها تسديدة منه نحو المرمى ارتطمت بيد كريم الأحمدي داخل منطقة الجزاء احتسبها الحكم ضربة جزاء بعد الرجوع إلى تقنية الفار.

أما الشوط الثاني، فلم يشهد أي هدف للفريقين رغم محاولات أبها المتعددة والخطيرة نحو مرمى مارسيلو جروهي.