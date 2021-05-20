مقترح السعودية لتطوير المونديال يشغل كونجرس فيفا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برئاسة جياني إنفانتينو مساء اليوم جمعيته العمومية (كونجرس) في زيورخ السويسرية، لمناقشة عدد من المقترحات المقدمة، في مقدمتها المقترح المقدم من السعودية لتنظيم كأس العالم كل عامين بدلا من 4 سنوات. ونشر «فيفا» جدول اجتماعه الذي يحمل الرقم 71، مؤكدا أن من ضمنه مناقشة الاقتراح الذي تقدم به الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل والخاص بتنظيم نهائيات كأس العالم.

وستتضمن أجندة الاجتماع عددا من البنود الأخرى، من بينها مناقشة تقارير مكتب المجلس واستعراض موقف بطولات الاتحاد الدولي بصفة عامة على رأسها نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قرط، حيث سيستعرض مجلس الفيفا اللائحة الخاصة بتنظيم البطولة والمستجدات في التنظيم واللوائح وقانون اللعبة.

كما ستتمم مناقشة الاقتراح المقدم من الاتحاد الجامايكي الذي يطالب خلاله بتطوير مفهوم مسابقات كرة القدم النسائية الدولية، واقتراح مقدم من الاتحاد الليبيري للعبة بخصوص مستقبل مسابقات الاتحاد الدولي الخاصة بالشباب، وانتخاب أو عزل رؤساء ونواب الرئيس وأعضاء اللجنة التأديبية.

كما سيتم خلال الاجتماع التصويت على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي، ولوائح تطبيق النظام الأساسي وقواعد الكونجرس، إضافة إلى مناقشة المقترحات المقدمة من الاتحادات الأعضاء والمجلس.

وسيعقد الفيفا بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية مؤتمرا صحفيا تنويريا عبر تقنية الاتصال المرئي.