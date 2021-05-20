اتفاق جديد بين كاريلي وإدارة الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد فابيو كاريلي، الهدف المتفق عليه مع إدارة النادي بعد التعادل مع فريق ضمك 1/1 في الجولة قبل الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مبينا أن الهدف انحصر في حجز مقعد يؤهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

جاء ذلك في حديث مباشر لكاريلي مع أحد أصدقائه البرازيليين عبر منصة التواصل الاجتماعي انستقرام قبل مواجهة أبها أمس في الجولة الـ28 لدوري المحترفين.

وأشار كاريلي خلال حديثه أنه يحترم رغبة جماهير وصناع القرار في نادي كورينثاينز البرازيلي في عودته مرة أخرى لتدريب الفريق في الموسم المقبل، إلا أنه أعلن رفضه للفكرة، معللا ذلك بأنه خلال تجاربه السابقة كان هناك تغيير مستمر للأهداف والاستراتيجيات وعدم ثبات حولها لتنفيذها.

وأكد كاريلي أن لديه رغبة كبيرة في استكمال مشروعه الذي بناه بفريق الاتحاد منذ منتصف الموسم الماضي وخلال هذا الموسم أيضا، لمواصلة النقلة التي أحدثها وسط صفوفه، كما أشار إلى سعيه وأمله في إقامة معسكر صيفي للفريق في النمسا، تأهبا لمنافسات الموسم المقبل.

وشهدت الأيام الماضية تأكيدات على رحيل كاريلي عن تدريب الاتحاد لعدم توصله إلى اتفاق مع إدارة النادي من أجل مواصلة المشوار، فيما علل آخرون عدم الاتفاق مع كاريلي بعدم رغبة الإدارة في استمراره وبدء مهمة البحث عن مدرب بمواصفات معينة.