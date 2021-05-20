شكرا لقرائتكم خبر عن فندرامي يحقق فوزه الأول بمراحل سباق إيطاليا للدراجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الإيطالي أندريا فندرامي فوزه الأول على الإطلاق في مراحل سباق إيطاليا للدراجات، بعد تفوقه في المرحلة 12، بينما حافظ إيجان بيرنال على صدارة الترتيب العام الخميس.

وتغلب فندرامي على النيوزيلندي كريستوفر هاميلتون في صراع متأخر، لينتصر في المرحلة الممتدة 212 كيلومتراً من سيينا تا بانيو دي رومانيا. ونال مواطنه الإيطالي جيانلوكا برامبيلا المركز الثالث.

وهيمن الكولومبي بيرنال على صدارة الترتيب بفارق 45 ثانية عن صاحب المركز الثاني ألكسندر فلاسوف بعد أن حقق المركز 17 الخميس.

وتمتد المرحلة 13 بالسباق لمسافة 198 كيلومتراً من رافينا إلى فيرونا.