"الجزيري" يفتتح أهدافه مع الزمالك بتسجيل التعادل أمام طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

افتتح المحترف التونسي بصفوف نادي الزمالك، سيف الدين الجزيري، أهدافه مع القلعة البيضاء بتسجيله هدف التعادل خلال المباراة التي تجمعه مساء اليوم الخميس مع فريقه أمام نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 23 من دوري WE.

وتلقى سيف الجزيري تمريرة طويلة من إسلام جابر خلف دفاعات طلائع الجيش؛ حيث راوغ مدافع طلائع الجيش بصورة رائعة وسددها على يسار محمد بسام إلى داخل طلائع الجيش لحظة خروج الحارس من مرماه.

وتعاقد الزمالك مع سيف الدين الجزيري خلال الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لنهاية الموسم من صفوف المقاولون العرب.

يُذكر أن الجزيري كان قد سجل 3 أهداف خلال الموسم الجاري من الدوري ولكن بقميص نادي المقاولون العرب.