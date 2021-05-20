بعد أنباء الاستقالة ونفيها.. لجنة الزمالك تحضر مباراة الطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

حضرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، في ستاد القاهرة، لمؤازرة الفريق أمام طلائع الجيش في المباراة المقامة بينهما ضمن الجولة الـ23 من مسابقة الدوري.

وتواجد هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة، بصحبة حسين السمري وإبراهيم عبد الله عضوا اللجنة التنفيذية للنادي والكاتب الصحفي عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك.

وانتشرت في الساعات الماضية أنباء داخل أروقة نادي الزمالك عن تغيير محتمل في الإدارة والتي تقود القلعة البيضاء بصورة مؤقتة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

ليلة أمس الأربعاء، خرج عضو المكتب التنفيذي إبراهيم عبد الله ليعلن عن استقالة المجلس من مهمته في تصريحات جاءت عبر شاشة "صدى البلد".

في المقابل، نفى هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة رحيل اللجنة، تقديم استقالته للوزير أشرف صبحي، مؤكدًا أنه زيارته للوزير من أجل الحصول على موافقة الوزارة حول تأسيس شركة الكرة.