عمرو جمال يسجل في الزمالك ويصعد لوصافة هدافي الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

صعد عمرو جمال لاعب طلائع الجيش للمركز الثاني بجدول هدافي الدوري برصيد 10 نقاط بعد هدفه الذي سجله خلال الشوط الأول من مباراة فريقه أمام طلائع الجيش.

وجاء الهدف بعد كرة بينية استلمها عمرو جمال ومر من دفاع الزمالك قبل أن يراوغ عواد بصورة رائعة ويسددها في المرمى الخالي من الحارس.

ويتساوى عمرو جمال في المركز الثاني بجدول هدافي الدوري مع زميله بطلائع الجيش أحمد سمير ولاعب المصري عمرو كمال عبد الواحد خلف لاعب الزمالك أشرف بنشرقي ولاعب سيراميكا كليوباترا أحمد ياسر الريان المتصدران بـ 11 هدفًا.