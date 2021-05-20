مدرب صنداونز يرد.. هل يمتلك الأهلي أفضلية بوجود موسيماني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح مونكوبا منجكبيثا المدير الفني في صنداونز، بأن معرفة نظيره في الأهلي بيتسو موسيماني بنظام العمل داخل النادي تمنحه أفضلية بسيطة، لكنه في الوقت ذاته أكد أن الفريق يضم عدد من العناصر التي انتصرت في 2019.

وقال مونكوبا في تصريحاته لوسائل الإعلام المحلي قبل لقاء العودة أمام الأهلي بدوري الأبطال: "إدارة التدريب داخل صنداوتز تغييرت في، هم يمتلكون أحد المدربين الذي كان يقود فريقنا في السابق".

وتابع: "هذا الأمر يمنحهم بعض من الأفضلية لأن المدير الفني لديهم يعلم كيف تدار الأمر داخل النادي، وكيف تمكنا من تحقيق النجاح".

وأضاف: "لكننا نمتلك فريق جيد في الوقت الحالي، لدينا عدد كبير من اللاعبين شارك في مباراة 2019 (عندما فاز صنداونز 5-0)، مع بعض الإضافات التي دعمت الفريق".

واختتم قائلًا: "لذا نحن لسنا بحاجة إلى استخدام مثل هذه الأشياء، الحقيقة الوحيدة التي نتعامل معها هو ما حدث لنا هذا الموسم عى كافة المستويات".

واستطاع الأهلي أن يفوز بهدفين في لقاء الذهاب ويحتاج لتحقيق نتيجة ايجابية أو الخسارة بهدف نظيف أو بفارق هدفين في حالة التسجيل خارج الأرض من أجل التأهل.