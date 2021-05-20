قائد صنداونز: سنقلب الأوضاع أمام الأهلي وسنتأهل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح موسى ليبوسا قائد نادي صنداونز الجنوب إفريقي بأن فريقه سوف يقلب الأمور تمامًا في لقاء العودة بربع نهائي دوري الأبطال أمام الأهلي، قائلًا أنهم لا يلومون إلا أنفسهم.

وقال ليبوسا في تصريحاته قبل مواجهة العودة المنتظرة السبت المقبل: "المباراة الثانية سوف تشهد تغيير الوضع بشكل تام، يجب أن نبذل كل ما لدينا من جهد، علينا أن ندافع ونهاجم أيضًا".

وتابع اللاعب الجنوب إفريقي: "لقد صعبنا المباراة على أنفسنا في المباراة الأولى مع الوضع في الاعتبار أننا استقبلنا هدفين، لكن لا نلوم إلا أنفسنا".

وأضاف :"إذا كان هناك أي شخص يستطيع أن يحقق هدف الفريق، كما يقول المدير الفني فهو نحن لأنه يؤمن بنا، والحصول على كلمات كهذه من المدير الفني تمنحنا المزيد من الحوافز، الدفعة الإضافية التي نحتاج إليها لنكون أفضل، لكي نبقي الفريق في دوري الأبطال".

واستطاع الأهلي أن يفوز بهدفين في لقاء الذهاب ويحتاج لتحقيق نتيجة ايجابية أو الخسارة بهدف نظيف أو بفارق هدفين في حالة التسجيل خارج الأرض من أجل التأهل.