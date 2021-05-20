رأسية فيصل تنقذ الزمالك من الطلائع وتؤمن الفارق في الصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى:

حقق الزمالك فوزًا غاليا على حساب طلائع الجيش بهدفين لهدف، في الجولة الـ23 من مسابقة الدوري والمقامة على ستاد القاهرة.

وآمن الزمالك صدارته الدوري برصيد 51 نقطة، فيما يحتل الطلائع المركز الـ11 برصيد 27 نقطة.

الأهداف:

تقدم الطلائع في البداية عن طريق عمرو جمال في الدقيقة 27، وفي الشوط الثاني نجح سيف الجزيري في إدراك التعادل بالدقيقة 60، قبل أن يسجل أسامة فيصل هدفا قاتلا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليمنح الزمالك الفوز.

التشكيل:

وبدأ طلائع الجيش المباراة بالتشكيل التالي: محمد بسام ، ومحممد ناصف - أحمد علاء - خالد سطوحي - علي الفيل، وعمرو السيسي - مهند لاشين - إسلام محارب - ناصر منسي - أحمد سمير، وعمرو جمال

أما الزمالك فبدأ المباراة بالتشكيل التالي: محمد عواد، وحازم إمام، ومحمد عبدالغني، ومحمود حمدي الونش، ومحمد عبدالشافي، وفرجاني ساسي، وطارق حامد، وأحمد سيد زيزو، وإسلام جابر، وأشرف بنشرقي، وسيف الدين الجزيري.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بضغط من فريق طلائع الجيش، الذي هدد مرمى الزمالك في أكثر من مناسبة.

وجاءت أول فرصة خطيرة للزمالك في الدقيقة 16 بانطلاقة من زيزو ولكن سدد الكرة بجوار القائم.

ونجح عمرو جمال في الدقيقة 27 من تسجيل الهدف الأول، بعدما وقف الونش في انتظار راية التسلل، ليمر عمرو جمال بطريقة رائعة من محمد عواد ويسجلها في المرمى الخالي، ليحتسبها الحكم هدفا بعد لتقنية الفيديو.

وفي الشوط الثاني، احتسب الحكم ضربة جزاء للزمالك قبل أن يلغيها بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 58 أجرى الجيش تبديلا بنزول فرانك ستيفن بدلا من ناصر منسي، ليرد الزمالك بالدفع بمروان حمدي بدلا من إسلام جابر.

وأحرز سيف الجزيري هدف التعادل في الدقيقة 60 بعد مروره بشكل رائع من خالد سطوحي مدافع الجيش ليسجل الكرة في أقصى الزاوية اليسرى للحارس، معلنا تعادل الزمالك.

وفي الدقائق الأخيرة دفع كارتيرون بسيف جعفر، وحمزة المثلوثي، وأسامة فيصل، بدلا من حازم إمام، وفرجاني ساسي، وسيف الجزيري.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، نجح أسامة فيصل في تسجيل هدف الفوز للزمالك برأسية رائعة سكنت شباك محمد بسام، ليمنح فريقه النقاط الثلاث.