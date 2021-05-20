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الجونة وغزل المحلة يعرقلان مسيرتهما بالدوري بتعادل سلبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أنهى فريق الجونة مباراته أمام نظيره غزل المحلة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 23 من دوري WE بالتعادل السلبي.

وكان حكم المباراة قد احتسب في الدقيقة 23 لكرة حرة غير مباشرة للمحلة داخل منطقة جزاء الجونة ولكن تم تسديدها في جسد مدافعي الجونة.

وجاءت الخطورة الأولى للجونة في الدقيقة 44 حين أرسل محمد نجيب كرة طولية لعمر السعيد داخل منطقة جزاء غزل المحلة ولكن تسديدته ارتطمت الشباك من الخارج، قبل أن يتألق محمود رضا حارس مرمى عزل المحلة في التصدي لكرة خطرة للجونة في الدقيقة 45+2.

وعاد الجونة لتشكيل خطورة مرة أخرى في الدقيقة 50 ولكن تسديدة لاعبه أحمد عامر مرت بعيدة عن مرمى غزل المحلة.

ورفع غزل المحلة رصيده بهذه النتيجة إلى النقطة 31 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، بينما رفع الجونة رصيده إلى النقطة 27 في المركز 12.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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