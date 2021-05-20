مشاهدة مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي بث مباشر رابط كورة اون لاين

يقدم لكم موقع الخليج 365 بالاشتراك مع كورة اون لاين، بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي للمحترفين، والمقرر إقامتها ضمن مباريات اليوم الخميس 20 مايو 2021 ضمن الجولة 28 من البطولة.

تنطلق مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي عند الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، على ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

تنقل مباراة النصر والرائد على قناة السعودية الرياضية KSA sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي عبد الله الحربي، المعلق السابق في القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على يوتيوب.

يدخل النصر مباراة اليوم وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة مُطاردة التعاون على المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، حيث يحتل العالمي المركز الخامس برصيد 42 نقطة بفارق 5 نقاط عن التعاون الذي تنتظره مباراة غاية في الصعوبة أمام المتصدر “الهلال” يوم 23 مايو الجاري.

ويتبقى في منافسات الدوري السعودي للمحترفين الجولتين 29 و30، ولا تزال المنافسة عالقة بين ثلاثي المقدمة الهلال والشباب واتحاد جدة على اللقب، مع انحصار المنافسة بين التعاون والنصر على المركز الرابع.

وانتهت آخر مواجهة بين النصر والرائد بفوز الأول بهدف دون رد سجله عبد المجيد الصليهم في الدقيقة 83، علمًا بأن نيكوليتش أهدر ركلة جزاء للرائد في الدقيقة العاشرة من بداية اللقاء الذي أقيم يوم 15 يناير الماضي ضمن الجولة 13.

ولم يفز الرائد على النصر في جميع المسابقات منذ يوم 15 أبريل 2016، عندما فاز 2/1 على ملعب النصر في العاصمة الرياض ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين، وسجل وقتها بانجورا والبيشي هدفي الرائد.

النصر (3-1) الرائد

الدوري السعودي (الجولة 28)

ملعب مرسول بارك

انتهت

تشكيلة النصر اليوم | وليد عبدالله _ سلطان الغنام _ عبدالله مادو _ عبدالإله العمري _ عبد الرحمن العبيد _ عبدالله الخيبري _ بيتروس _ سامي النجعي _ خالد الغنام _ يحيي الشهري _ عبدالرزاق حمدالله.

تشكيلة الرائد اليوم | عز الدين دوخه _ حسين الشويش _ نيمانيا ميليتش _ عبدالله الفهد _ خالد الخثلان _ ارنود جوم _ سلطان الفرحان _ عبدالله المقرن _ أحمد الزين _ جابر عيسي _ كريم البركاوي.

أحداث المباراة