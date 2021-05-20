الدوري السعودي | النصر يُهدد التعاون بهزيمة الرائد بريمونتادا “حمدالله”

تعرف على نتيجة مباراة النصر والرائد فى الدوري السعودي، ضمن مباريات اليوم الخميس 20 مايو 2021، لحساب الجولة 28، والتي استضافها ملعب “مرسول بارك” بحضور جماهيري لأول مرة هذا الموسم.

هدد النصر التعاون بعدما قلب تأخره بهدف لهزيمة ضيفه الرائد بنتيجة 3-1 بفضل ريمونتادا المغربي “عبدالرزاق حمدالله” بتسجيله هدفين فى الربع ساعة الأخيرة من زمن المباراة، ليبقي العالمي على آماله فى خطف المركز الرابع من منافسه التعاون والمؤهل الى دوري أبطال آسيا.

ودخل النصر مباراة اليوم وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة مُطاردة التعاون على المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، حيث يحتل العالمي المركز الخامس برصيد 45 نقطة بفارق نقطتين عن التعاون الذي تنتظره مباراة غاية في الصعوبة أمام المتصدر “الهلال” يوم 23 مايو الجاري.

وبعد هزيمته الثانية على التوالي فى الدوري السعودي تجمد رصيد الرائد عند النقطة 35 فى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري.

انتهت الشوط الاول بتقدم الرائد فى نتيجة المباراة بهدف دون مقابل، سجل الهدف اللاعب الكاميروني “ارنود جوم” عند الدقيقة 29، بعد ان استغل كرة عرضية وحولها بضربة رأسية فى شباك وليد عبدالله.

وعند مطلع الشوط الثاني استطاع اللاعب البديل “فراس البريكاني” ان يسجل هدف التعادل للنصر، بعد ان روض كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وتجاوز بها مدافع فريق الرائد ثم سدد بباطن القدم اليمني بكل أريحية داخل الشباك الحارس “دوخه”.

وفى الدقيقة 75 قلب النصر الطاولة وسجل الهدف الثاني بواسطة مهاجمه المغربي “عبدالرزاق حمدالله” بتصويبة أرضية قوية بالقدم اليسري ذهبت فى الزاوية البعيدة لحارس مرمي الرائد.

وفى الدقيقة 88 عاد عبدالرزاق حمدالله وسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث للنصر، بعدما استغل كرة عرضية من “النجعي” وراوغ مدافع الرائد بمهارة وسدد كرة قوية بالقدم اليسري ولكن هذه المرة فى الزاوية الضيقة للحارس “دوخه”.

تبادل كلا الفريقين الهجمات خلال الشوط الأول، وسنحت لكل منهما بعضا من الفرص الخطرة، غير أن الرائد اغتنم إحداها بعدما أحرز ديوم هدفا للفريق الضيف في الدقيقة .29

وتابع ديوم رمية تماس نفذها زميله الصربي نيمانيا ميليتيتش طويلة، ليسدد ضربة رأس، دون مضايقة من أحد، واضعا الكرة داخل الشباك.

وعجز النصر عن تشكيل أي ردة فعل عقب هدف ديوم خلال الوقت المتبقي من الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم الرائد 1 / صفر.

في الشوط الثاني، شدد النصر من هجماته بحثا عن هدف التعادل المبكر، ليتحقق له ما أراد، بعدما سجل فراس البريكان هدفا للفريق الملقب بـ(العالمي) في الدقيقة 59.

وتلقى البريكان تمريرة عرضية من الناحية اليمنى، ليراوغ الدفاع بمهارة، قبل أن يسدد بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، واضعا الكرة على يسار الجزائري عزالدين دوخة، حارس مرمى الرائد داخل الشباك.

حاول الرائد العودة للقاء من جديد، وتصدى وليد عبدالله، حارس مرمى النصر، لقذيفة من داخل المنطقة عبر ديوم، مبعدا الكرة لركنية لم تسفر عن شيء.

وسرعان ما عاد النصر لفرض هيمنته على اللقاء من جديد، ليضيف عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 75.

وتلقى حمدالله تمريرة بينية من زميله علي الحسن، لينفرد على إثرها بالمرمى، ويسدد بكل هدوء من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يسار دوخة، الذي خرج من مرماه لملاقاته.

تخلى الرائد عن حذره الدفاعي في محاولة لإدراك هدف التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، لكن حمد الله أطلق رصاصة الرحمة على آمال الضيوف في حصد نقطة التعادل، بعدما أحرز الهدف الثالث للنصر في الدقيقة .88

وأرسل سامي النجعي كرة عرضية من الجانب الأيمن لحمدالله، الذي راوغ الدفاع وسدد تصويبة رائعة من داخل المنطقة، خدعت دوخة وسكنت شباكه، لينتهي اللقاء بفوز مستحق للنصر 3 / 1 على الرائد.

ويتبقى في منافسات الدوري السعودي للمحترفين الجولتين 29 و30، ولا تزال المنافسة عالقة بين ثلاثي المقدمة الهلال والشباب واتحاد جدة على اللقب، مع انحصار المنافسة بين التعاون والنصر على المركز الرابع.

وانتهت آخر مواجهة بين النصر والرائد بفوز الأول بهدف دون رد سجله عبد المجيد الصليهم في الدقيقة 83، علمًا بأن نيكوليتش أهدر ركلة جزاء للرائد في الدقيقة العاشرة من بداية اللقاء الذي أقيم يوم 15 يناير الماضي ضمن الجولة 13.

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