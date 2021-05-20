الدوري السعودي | مشاهدة فيديو اهداف مباراة النصر والرائد “حمدالله يقلب الطاولة”

شاهد فيديو اهداف مباراة النصر والرائد فى الدوري السعودي، ضمن مباريات اليوم الخميس 20 مايو 2021، لحساب الجولة 28، والتي استضافها ملعب “مرسول بارك” بحضور جماهيري لأول مرة هذا الموسم.

قاد المغربي “عبدالرزاق حمدالله” فريقه النصر لهزيمة ضيفه الرائد، بنتيجة 3-1 بعدما قلب تأخر فريقه بهدف الى فوز بنتيجة 3-1، بتسجيله هدفين فى الربع ساعة الأخيرة من زمن المباراة، ليبقي العالمي على آماله فى خطف المركز الرابع من منافسه التعاون والمؤهل الى دوري أبطال آسيا.

ودخل النصر مباراة اليوم وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة مُطاردة التعاون على المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، حيث يحتل العالمي المركز الخامس برصيد 45 نقطة بفارق نقطتين عن التعاون الذي تنتظره مباراة غاية في الصعوبة أمام المتصدر “الهلال” يوم 23 مايو الجاري.

وبعد هزيمته الثانية على التوالي فى الدوري السعودي تجمد رصيد الرائد عند النقطة 35 فى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم الرائد بهدف دون مقابل، سجل الهدف اللاعب الكاميروني “ارنود جوم” عند الدقيقة 29، بعد ان استغل كرة عرضية وحولها بضربة رأسية فى شباك وليد عبدالله.

وعند مطلع الشوط الثاني استطاع اللاعب البديل “فراس البريكاني” ان يسجل هدف التعادل للنصر، بعد ان روض كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وتجاوز بها مدافع فريق الرائد ثم سدد بباطن القدم اليمني بكل أريحية داخل الشباك الحارس “دوخه”.

وفى الدقيقة 75 قلب النصر الطاولة وسجل الهدف الثاني بواسطة مهاجمه المغربي “عبدالرزاق حمدالله” بتصويبة أرضية قوية بالقدم اليسري ذهبت فى الزاوية البعيدة لحارس مرمي الرائد.

وفى الدقيقة 88 عاد عبدالرزاق حمدالله وسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث للنصر، بعدما استغل كرة عرضية من “النجعي” وراوغ مدافع الرائد بمهارة وسدد كرة قوية بالقدم اليسري ولكن هذه المرة فى الزاوية الضيقة للحارس “دوخه”.

ويتبقى في منافسات الدوري السعودي للمحترفين الجولتين 29 و30، ولا تزال المنافسة عالقة بين ثلاثي المقدمة الهلال والشباب واتحاد جدة على اللقب، مع انحصار المنافسة بين التعاون والنصر على المركز الرابع.

وانتهت آخر مواجهة بين النصر والرائد بفوز الأول بهدف دون رد سجله عبد المجيد الصليهم في الدقيقة 83، علمًا بأن نيكوليتش أهدر ركلة جزاء للرائد في الدقيقة العاشرة من بداية اللقاء الذي أقيم يوم 15 يناير الماضي ضمن الجولة 13.

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