بث مباشر | شاهد مباراة الزمالك والجيش في الدوري المصري بتاريخ اليوم 20 مايو

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لـ مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري، المقرر لها ضمن مباريات اليوم في الجولة 23 من البطولة.

تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت السعودية.

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش اليوم الخميس 20 مايو 2021، في أجواء مثالية للعب كرة القدم حيث تصل درجة الحرارة لـ 29 درجة مئوية.

وتنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت HD1 بصوت المعلق الرياضي المصري أيمن الكاشف، كما تنقل على أثير إذاعة الشباب والرياضة، وراديو أون سبورت إف إم مصحوب بستوديو تحليلي.

ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة بفارق 7 نقاط عن الأهلي الثاني، والمؤجل له مباراتين، بسبب انشغاله بمباراة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية.

وسقط فريق المدرب باتريس كارتيرون في ثلاث تعادلات خلال الجولات الخمس الماضية، مكتفيًا بتحقيق انتصارين فقط على سموحة وإنبي (1/3 و2/1).

أما فريق طلائع الجيش فيعيش أفضل أيامه تحت قيادة المدرب عبد الحميد بسيوني، حيث تقدم إلى المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري المصري بفضل 4 انتصارات وتعادل خلال الجولات الخمس الماضية.

وانتصر الجيش بنتائج عريضة أمام الجونة وأسوان (4/صفر و3/صفر) وفي الجولات التالية هزم مصر المقاصة وغزل المحلة 2/صفر و1/3، ثم تعادل مع الاتحاد السكندري 1/1، ليرفع رصيده لـ 27 نقطة من 22 مباراة.

ويُعد طلائع الجيش الفريق الأكثر حصدًا للنقاط والوحيد الذي لم يهزم في أي مباراة خلال الجولات الخمس الأخيرة التي لعبت من الدوري المصري، ويأتي من بعده الاسماعيلي بأربع انتصارات وخسارة يتيمة، الأمر الذي ساعد كل من عبد الحميد بسيوني وإيهاب جلال على الخروج من قاع الجدول والزحف نحو المراكز العشر الأولى خلال ما النصف الثاني من الموسم.

الزمالك 1-1 طلائع الجيش

ملعب القاهرة الدولي

الدوري المصري (الجولة 23)

جارية الآن

28″ جول – الهدف الأول لفريق طلائع الجيش 1-0 ( عمرو جمال)

60″ جول – الهدف الأول لفريق الزمالك 1-1 (سيف الدين الجزيري)

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