الدوري السعودي | مشاهدة فيديو اهداف مباراة الاتحاد وأبها “قذيفة المالكي تُعيد العميد”

شاهد فيديو اهداف مباراة الاتحاد وأبها فى الدوري السعودي، ضمن مباريات اليوم الخميس 20 مايو 2021، لحساب الجولة 28، والتي استضافها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة).

استعاد العميد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، بعدما حقق فوزا ثمينا بنتيجة 2-1 على مضيفه العنيد أبها بفضل قذيفة اللاعب “عبدالإله الماكي”.

وارتفع رصيد اتحاد جدة، الذي تعادل في مباراتيه الماضيتين بالدوري السعودي مع الباطن وضمك، إلى 50 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، محققا انتصاره الثاني في مبارياته الخمس الأخيرة في المسابقة.

في المقابل، توقف رصيد أبها، الذي نال خسارته الـ14 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الموسم الحالي، عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبادر الصربي أليكساندر بريجوفيتش بالتسجيل مبكرا لمصلحة الاتحاد في الدقيقة السابعة، لكن صالح العمري تعادل لأبها في الدقيقة 35 من ركلة جزاء.

وأعاد عبدالإله المالكي التقدم للاتحاد من جديد، بتسجيله الهدف الثاني للفريق الملقب بـ(العميد) في الدقيقة 42 بعد ان أطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء، ليقود فريقه لإنهاء سلسلة انتصارات أبها التي استمرت خلال المواجهات الثلاث الأخيرة التي جمعت بين الفريقين بالبطولة

وفاز الاتحاد مرةً واحدة فقط في آخر 6 مباريات ضد أندية عسير بدوري المحترفين السعودي، في المقابل فاز أبها في 4 من آخر 6 مباريات ضد أندية جدة في دوري المحترفين السعودي.

يذكر ان مواجهة الفريقين بالدور الاول فى الدوري السعودي (الجولة 13) قد شهدت فوز مثير لفريق أبها فى الدقائق القاتلة من زمن المباراة بفضل هدف اللاعب كارلوس ستراندبيرج، فى المباراة التي أقيمت يوم 14-1-2021، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

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