مشاهدة مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي بث مباشر اليوم رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بالاشتراك مع يلا شوت بث مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد فى الدوري السعودي، ضمن مباريات اليوم الخميس 20 مايو 2021، لحساب الجولة 28.

يخوض النصر مباراة قوية فى عقر داره عندما يستضيف فريق الرائد، والتي ستشهد حضور جماهيري لأول مرة على ملعب “مرسول بارك”.

النصر يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 42 نقطة ويسعى للفوز وانتظار تعثر محتمل من الثنائي التعاون والاتحاد للاقتراب من المربع الذهبي.

على الجانب الآخر فيحتل الرائد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة ، ويتطلع هو الآخر الى تحقيق الفوز من أجل الارتقاء إلى المركز الثامن بالتساوي مع الأهلي.

فاز النصر على الرائد في دوري المحترفين أكثر من فوزه على أي فريق آخر (20 مرة)، وسجل أهدافاً أمامه أكثر من التي سجلها أمام أي فريق آخر في الدوري (59) هدفاً.

وفاز العالمي فى آخر تسع مباريات خاضها أمام الرائد، وتعتبر شباكه المفضلة لمهاجم النصر المغربي “عبد الرزاق حمدالله”، إذ سجل (10) أهداف خلال 4 مواجهات.

تنطلق صافرة بداية مباراة النصر والرائد فى تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “ماجد الشمراني”.

تنقل مباراة النصر والرائد فى الدوري السعودي للمحترفين على قناة السعودية الرياضية إتش دي (1)، ويتولي مهمة التعليق عليها “عبدالله الحربي”.

النصر (3-1) الرائد

الدوري السعودي (الجولة 28)

ملعب مرسول بارك

انتهت

تشكيلة النصر اليوم | وليد عبدالله _ سلطان الغنام _ عبدالله مادو _ عبدالإله العمري _ عبد الرحمن العبيد _ عبدالله الخيبري _ بيتروس _ سامي النجعي _ خالد الغنام _ يحيي الشهري _ عبدالرزاق حمدالله.

تشكيلة الرائد اليوم | عز الدين دوخه _ حسين الشويش _ نيمانيا ميليتش _ عبدالله الفهد _ خالد الخثلان _ ارنود جوم _ سلطان الفرحان _ عبدالله المقرن _ أحمد الزين _ جابر عيسي _ كريم البركاوي.

أحداث المباراة

الدقيقة (29) جول – “ارنود جوم” يتقدم للرائد

الدقيقة (59) جول – “فراس البريكان” يتعادل للنصر

الدقيقة (75) جول – “عبدالرزاق حمدالله” يسجل الهدف الثاني للنصر

الدقيقة (88) جول – “عبدالرزاق حمدالله” يعزز تقدم النصر بالهدف الثالث

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