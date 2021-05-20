شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بذهبية وفضية في اليوم الأول للبطولة الأفريقية للجودو بالسنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز احمد على عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني للجودو وزن ٦٦ كيلو جراما بالمركز الأول والميدالية الذهبية في اليوم الأول للبطولة الأفريقية للكبار التي تستضيفها العاصمة السنغالية دكار حتي يوم ٢٤ مايو الجاري، كما فاز اللاعب يسري سامي بالمركز الثاني والميدالية الفضية لوزن ٦٠ كيلو جراما.

تضم بعثة منتخبنا الوطني التي تشارك في البطولة ١٢ فردا برئاسة الدكتور شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية للجودو ومعه المدربان عاطف مصطفي ومحمد سعد، وحكمان مرافقان هما تامر عبدالفتاح ومحمد مطيع بالإضافة إلى ٧ لاعبين بواقع ٦ لاعبين وهم يسري سامح وزن ٦٠ كيلو جراما، واحمد على وزن ٦٦ كيلو جراما، وعلى عيد وعبدالرحمن عبدالغني وزن ٧٣ كيلو جراما ومحمد على عبدالعال وزن ٨١ كيلو جراما وعبدالله عثمان وزن ٩٠ كيلو ولاعبة واحدة هي سلمي سامر وزن ٦٣ كيلو.

وتشارك مصر في البطولة بمجموعة من اللاعبين الشباب لضخ دماء جديدة لصفوف المنتخب الأول كما يشارك منتخبنا في البطولة التي يحمل لقبها بعد الفوز ب تسع ميداليات منها خمس ذهبيات في إنجاز لم يتحقق لرياضة الجودو المصري من قبل .

وقد أثني المهندس مطيع فخر الدين الزهوي رئيس الإتحاد المصري للجودو ورئيس الإتحاد الافريقي للسومو المتواجد مع البعثة بأداء اللاعبين المصريين في اليوم الأول في البطولة رغم قوة المنافسة من دول الشمال الإفريقي، ولاعبي الدولة المنظمة، مشيرا إلى أن شباب الجودو المصري يسعون إلى صنع تاريخ أفريقي للجودو المصري على الأراضي السنغالية.