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محمد صديق: ما يحدث مع الزمالك «متعمد»..وهذه رسالتي لأشرف صبحي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، استيائه الشديد لما يحدث داخل نادي الزمالك في الفترة الحالية.

وكانت أنباء ترددت في الساعات الماضية عن رحيل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، وتعيين لجنة جديدة برئاسة حسين لبيب.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «ما يحدث مع الزمالك في الفترة الحالية شئ متعمد، بداية من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي كان مطالب أن يخرج ليوضح لجمهور الزمالك الحقائق الكاملة بشأن تغيير اللجنة من عدمه».

وأضاف: «أتمنى من الدكتور أشرف صبحي، أن يوضح لجماهير الزمالك الحقائق الكاملة، خاصة في ظل حالة الغضب الكبيرة لجماهير القلعة البيضاء».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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