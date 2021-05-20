شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: ما يحدث مع الزمالك «متعمد»..وهذه رسالتي لأشرف صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، استيائه الشديد لما يحدث داخل نادي الزمالك في الفترة الحالية.

وكانت أنباء ترددت في الساعات الماضية عن رحيل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، وتعيين لجنة جديدة برئاسة حسين لبيب.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «ما يحدث مع الزمالك في الفترة الحالية شئ متعمد، بداية من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي كان مطالب أن يخرج ليوضح لجمهور الزمالك الحقائق الكاملة بشأن تغيير اللجنة من عدمه».

وأضاف: «أتمنى من الدكتور أشرف صبحي، أن يوضح لجماهير الزمالك الحقائق الكاملة، خاصة في ظل حالة الغضب الكبيرة لجماهير القلعة البيضاء».