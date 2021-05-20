شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: الأهلي لم يحسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، على صعوبة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز، السبت المقبل، في بريتوريا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «مباراة صن داونز صعبة للغاية على النادي الأهلي»، مؤكدًا :«الفريق الأحمر لم يحسم حتى الأن التأهل إلى دور نصف نهائي البطولة».

واضاف: «فريق صن داونز قدم مباراة قوية في الذهاب وقادر على التعويض في لقاء العودة، لذلك يجب على لاعبي الأهلي عدم الاستهانة بالمباراة».

وواصل: «وجود محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي كرئيس بعثة، سيعطي دفعة قوية للاعبين وحافز قوي لهم على تقديم مباراة جيدة».

يذكر أن الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب على صن داونز، بهدفين نظيفين.